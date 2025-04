Foggia, l’ex presidente Canonico paga la trasferta di Picerno

Caos totale a Foggia. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il presidente Nicola Canonico avrebbe deciso di pagare di tasca propria la trasferta che i rossoneri affronteranno sul campo del Picerno. Una notizia che fa rumore, considerando che lo stesso Canonico ha rassegnato le dimissioni a inizio aprile.

L’ex patron dei pugliesi, infatti, aveva scelto di non farsi più carico degli stipendi dei tesserati e lasciato la gestione del club all’amministratore unico Michele Bitetto. Le ultime trasferte erano state finanziate direttamente dai giocatori, in un clima reso ancora più teso dagli esoneri del direttore sportivo Luca Leone e dell’allenatore Luciano Zauri.

Anche sul campo la situazione non è delle migliori: il Foggia è obbligato a vincere contro il Picerno per centrare la salvezza diretta ed evitare i playout. La sfida, valida per la 38a e ultima giornata del girone C di Serie C, si giocherà domenica 27 aprile con fischio d’inizio alle ore 20.00.





