Longo non ci sta: “Il Bari stava retrocedendo in Serie C, non sopravvalutiamoci”

Moreno Longo prova a mettere un punto sulle polemiche intorno al Bari. Il tecnico ha parlato al termine della partita persa in casa contro il Modena che ha complicato e non poco la rincorsa playoff dei pugliesi.

“Il Modena era una squadra che, a inizio campionato, molti vedevano già potenzialmente da playoff. Il Bari, invece, arrivava da una quasi retrocessione in Serie C – afferma, parole riportate da pianetabari.com -. Non bisogna dimenticarlo. Se continuiamo a sopravvalutare questa squadra, resteremo sempre delusi”.

“Le partite non si vincono perché ti chiami Bari o perché porti 20.000 persone allo stadio – continua Longo -. Le vinci se c’è un lavoro serio e quotidiano. I calciatori stanno mettendo anima e corpo per raggiungere un obiettivo che, a inizio stagione, era tutt’altro che scontato“.