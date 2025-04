Caserta: “Vogliamo la vittoria. Palermo? Quando ci giochi contro devi trovare soluzioni”

Fabio Caserta presenta la sfida contro il Palermo. Il tecnico del Catanzaro è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, e non ha perso l’occasione per ricordare l’importanza dei tre punti, che a questo punto del campionato peserebbero come un macigno in ottica playoff.

“É una gara che vogliamo vincere. Dionisi ha detto che conta solo la vittoria e non la prestazione? I risultati della mia squadra sono sempre arrivati tramite il gioco. Chiaro che a questo punto della stagione, con i playoff in ballo, bisogna essere bravi anche a sporcare le partite”.

Caserta ha inoltre parlato delle qualità dei rosanero: “Potenziale offensivo del Palermo? Abbiamo provato qualcosa di diverso, ma è la normalità. Di certo quando giochi contro una squadra contro il Palermo cerchi di trovare diverse soluzioni ma senza snaturare quello che è il nostro modo di fare calcio”.





