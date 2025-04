Repubblica – “Palermo, sfida al Catanzaro: un duello tra allenatori specialisti in promozioni”

“Sono considerati due fra gli allenatori di prospettiva più interessanti, Alessio Dionisi e Fabio Caserta. Il primo, che guida il Palermo, ha già debuttato in serie A sulla panchina del Sassuolo; il secondo, che allena il Catanzaro, vuole arrivarci il più presto possibile”.

Queste le parole nell’edizione odierna di Repubblica sui due allenatori a confronto domenica. Domani, infatti, in palio i playoff e la posizione di classifica tra due tecnici che in passato hanno fatto la fortuna delle proprie squadre. Dionisi ha portato in serie A l’Empoli. Caserta, ex del Palermo, ha guidato in B Perugia e Juve Stabia.

“Caserta ha una media di 1,57 punti a partita, rispetto al cammino da 1,45 di Dionisi. L’allenatore del Palermo, però, ha messo insieme 395 panchine rispetto alle 277 del suo collega. Caserta di partite ne ha vinte 117, ne ha pareggiate 83 e ne ha perse 77; Dionisi, invece, ne ha vinte 149, ne ha pareggiate 127 e ne ha perse 119″, si legge.