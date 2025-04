Brunori, mai un gol o una vittoria nei cinque precedenti del Palermo col Catanzaro

Adesso tocca a Matteo Brunori. Il capitano del Palermo si prepara a sfidare il Catanzaro che nel corso degli anni ha sempre rappresentato un tabù nonostante i suoi numeri.

L’attaccante, infatti, dovrà fare i conti con un club al quale non è mai riuscito a segnare dopo cinque tentativi tra B e C e nonostante la sua verve prolifica: nessuna delle 73 reti di Brunori da quando è al Palermo è stata mai segnata ai calabresi.

Il Catanzaro rimane, quindi, imbattuto dai rosa del Cfg. Anzi, in questo lasso di tempo ha chiuso sempre in avanti nella classifica finale. Brunori, però, vive un ottimo momento di forma grazie al feeling trovato con Pohjanpalo e non solo.





Nel 2025 ha anche realizzato sei reti e ora vuole agganciare grazie ai gol l’avversario in classifica. Il match diventa, quindi un’occasione di riscatto, sia personale che di squadra. Lo riporta l’edizione odierna del Giornale di Sicilia.