Perinetti: “Il Palermo ai playoff può essere una delle più accreditate”

“Catanzaro-Palermo? Un grande match“. Non ha dubbi Giorgio Perinetti, intervistato da Tuttomercatoweb. L’ex ds rosanero punta i fari sul prossimo incontro.

“Il Catanzaro gioca molto bene, il Palermo per ricchezza dell’organico, qualità della rosa e investimenti fatti è stata una delusione perché non ha lottato per le prime posizioni”.

“Ai playoff sarà una delle più accreditate. Ma serve una risposta già a Catanzaro”, ha concluso Perinetti.