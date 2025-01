Manchester City, ufficiali gli acquisti di Reis e Khusanov: investiti 73 milioni

Primi acquisti ufficiali del Manchester City in questa sessione di calciomercato. La società inglese ha ufficializzato le firme di Vitor Reis e Abdukodir Khusanov. L’investimento totale è di circa 73 milioni di euro per i due trasferimenti.

Vitor Reis arriva dal Palmeiras per 29,5 milioni di sterline. Il diciannovenne, considerato uno dei talenti più promettenti del calcio brasiliano, ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo con il club inglese. Reis aveva suscitato l’interesse di squadre come Real Madrid, Arsenal e Brighton.

Reis ha espresso grande entusiasmo per questa opportunità, definendo il Manchester City “uno dei più grandi club al mondo”. Ha inoltre sottolineato il desiderio di crescere come giocatore lavorando con Guardiola e si è detto felice di unirsi a una squadra che vanta già altri brasiliani come Ederson e Savinho. Anche il direttore sportivo Txiki Begiristain ha elogiato Reis, descrivendolo come “eccellente con la palla e straordinario in aria”, con un enorme potenziale per il futuro.





Un altro rinforzo arrivato al City in questa finestra di mercato è Abdukodir Khusanov, difensore ventenne prelevato dal Lens per 33,5 milioni di sterline. L’uzbeko, che si è fatto notare in Ligue 1 per la sua forza, velocità e intelligenza tattica, ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo. Guardiola ha spiegato che sia Reis che Khusanov sono stati scelti per rafforzare il reparto difensivo e garantire un futuro competitivo al club.

Entrambi i difensori saranno in lizza per debuttare nella prossima gara di Premier League contro il Chelsea, ma non potranno essere schierati in Champions League fino alla fase successiva.