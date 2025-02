Messina, organico rivoluzionato col mercato: tanti volti nuovi per cambiare rotta

Il Messina cerca di invertire la rotta dopo una prima parte di stagione alquanto deludente: la squadra occupa il 18º posto in classifica. I peloritani hanno recentemente cambiato proprietà, con Doudou Cissè nuovo patron, e affidato la panchina a Simone Banchieri. I giallorossi sono tornati a vincere nell’ultimo turno, battendo il Latina di Boscaglia per 2 – 1 .

Il Messina è stato molto attivo nel mercato invernale, con diverse operazioni in entrata. L’organico è stato rivoluzionato per tentare di salvarsi. Tra gli acquisti più rilevanti spiccano il difensore Jacopo Gelli e il portiere Gabriel Melli. Quest’ultimo, classe ‘99, è arrivato a titolo definitivo dal Taranto. Per rinforzare il reparto difensivo è stato ingaggiato anche Kevin Haveri, classe 2001, arrivato in prestito dal Torino. Il mercato si è chiuso con un totale di 27 operazioni: 15 in entrata e 12 in uscita.

Dopo la chiusura del calciomercato, il Messina giocherà ancora in casa, questa volta contro il Picerno, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati, risalire in classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione.





LEGGI ANCHE

CALCIOMERCATO PALERMO, TUTTI GLI ACQUISTI E LE TRATTATIVE