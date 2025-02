Manchester City, investiti oltre 200 milioni di euro nella sessione invernale di calciomercato

Il Manchester City ha operato nella sessione invernale di calciomercato con l’obiettivo di rafforzare la rosa in un momento delicato della stagione. Il club non è solito intervenire in maniera significativa durante la finestra di gennaio, data la difficoltà nel reperire profili di primo livello a metà stagione. Tuttavia, una serie di risultati negativi e alcune lacune emerse nel corso della prima parte dell’annata hanno spinto la dirigenza a investire per mantenere competitiva la squadra.

L’arrivo di Nico Gonzalez dal Porto per 50 milioni di sterline rappresenta l’operazione più rilevante. Il centrocampista è stato acquistato per dare solidità a un reparto che ha risentito dell’assenza di Rodri. Inoltre, il club ha puntato su Omar Marmoush per aggiungere soluzioni offensive a un reparto che, al di fuori di Erling Haaland, ha mostrato qualche difficoltà nel trovare continuità in fase realizzativa.

Strategia di lungo periodo e investimenti futuri

Oltre agli acquisti mirati per rafforzare la squadra nel breve termine, il City ha guardato anche al futuro con l’ingaggio di due giovani difensori: Abdukodir Khusanov, ventenne, e Vitor Reis, diciottenne. Queste operazioni si inseriscono in una strategia più ampia, considerando anche l’età avanzata di alcuni elementi chiave della retroguardia e le condizioni fisiche non sempre affidabili di diversi difensori centrali.





Un altro cambiamento significativo riguarda la struttura dirigenziale del club. Txiki Begiristain lascerà il ruolo di direttore sportivo al termine della stagione, e il suo successore, Hugo Viana, sembra già aver avuto un impatto sulle operazioni di mercato. Questo passaggio di consegne potrebbe influenzare la futura politica di trasferimenti, con possibili differenze nelle scelte strategiche rispetto agli ultimi anni.

Bilancio del mercato e prospettive

In totale, il Manchester City ha investito oltre 170 milioni di sterline (circa 204 milioni di euro) in questa sessione di mercato, una cifra significativa per una finestra tradizionalmente meno movimentata per il club. Resta da vedere se queste operazioni si riveleranno efficaci nel colmare le lacune emerse negli ultimi mesi e se saranno sufficienti per mantenere la squadra competitiva nelle principali competizioni.

La stagione del City dipenderà ora dalla capacità dei nuovi acquisti di integrarsi rapidamente e di fornire un contributo immediato. Con le sfide decisive di Premier League e Champions League all’orizzonte, gli investimenti effettuati dovranno tradursi in prestazioni all’altezza delle aspettative per mantenere alto il livello della squadra e consolidare le ambizioni del club.

