Palermo, un over da ‘tagliare’ nella lista: caccia all’escluso

Il Palermo ha concluso la sessione invernale di calciomercato con tre acquisti e quattro cessioni. Il prossimo passo è quello di consegnare le liste alla Lega B entro mercoledì 5 febbraio alle 12. Il club rosa, al momento, ha un calciatore di ‘troppo’ nella lista over.

Over e under, il regolamento

Le società di Serie B possono acquistare e cedere giocatori nel corso della sessione, ma al termine delle trattative dovranno consegnare una lista composta al massimo da 18 calciatori over 23 (lista A), ossia nati entro il 31 dicembre 2000.

Per quanto riguarda i giocatori Under 23 (lista B), nati dopo il 1° gennaio 2001, non ci sono vincoli numerici, permettendo così alle società di inserirli liberamente in rosa. Inoltre, è prevista la possibilità di includere fino a due calciatori “bandiera” (lista C), ossia tesserati con lo stesso club per almeno quattro stagioni consecutive.





Palermo, un over di ‘troppo’

Il Palermo, dopo la sessione invernale di calciomercato, ha 19 giocatori nella lista over. Serve quindi un ‘taglio’ prima di consegnare l’elenco alla Lega B. Il club rosa intende risolvere il problema puntando a definire entro la scadenza di mercoledì 5 febbraio alle 12 la cessione di Ionuț Nedelcearu.

Il difensore ha da tempo trovato l’accordo con l’Akron Togliatti, squadra che milita nel campionato russo. Un’operazione che il Palermo aveva in cantiere e che permetterebbe alla società rosanero di recuperare qualche euro tra cessione del cartellino e stipendio (circa un milione di euro complessivo).

Il calciomercato in Russia chiude il 20 febbraio, quindi c’è ancora tempo per cedere il calciatore. Sarà quindi Nedelcearu a essere ‘sacrificato’, considerando anche che il suo contratto col Palermo sarebbe scaduto a giugno 2025.

