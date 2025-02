Catania, tifosi delusi per la cessione di Castellini: chiesta chiarezza alla società

Il Catania sta vivendo un periodo alquanto complicato, sia dentro il campo che fuori. Attualmente gli etnei sono ottavi in classifica e reduci dalla sconfitta in trasferta contro l’Audace Cerignola per 2 – 0. Il mercato non è stato all’altezza, caratterizzato da diverse trattative mai andate in porto.

I tifosi chiedono chiarezza riguardo a una sessione di mercato che non ha portato i rinforzi auspicati anche dall’allenatore Toscano. Tra i più contestati ci sono, Pelligra e Grella, accusati appunto di poca chiarezza nella comunicazione. Le contestazioni sono aumentate dopo la cessione del difensore Alessio Castellini al Pisa, un’operazione che ha ulteriormente alimentato la delusione e il malcontento della tifoseria del Catania.

Castellini era uno dei cardini della squadra, avendo pure indossato la fascia di capitano. La sua cessione durante l’ultimo giorno di calciomercato ha destato perplessità sulle reali ambizioni del club etneo, anche se il trasferimento in Serie B era quasi irrinunciabile.





Sui social, Castellini ha salutato così club e tifosi: “È stato un percorso pieno di emozioni, di gioie e posso dirlo anche di pianti, di insidie e di momenti dove andare avanti non è stato semplice. Tutti voi mi avete accolto come un ragazzino e fatto vedere cosa significhi il calcio e l’amore che emanate per Catania e il Catania, perché iniziare una carriera così davanti a 20mila persone ogni domenica credo sia il sogno di tutti”.

