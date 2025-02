Gilardino: “Voglio allenare in A. Se arrivasse una proposta interessante…”

Alberto Gilardino, ex allenatore del Genoa, è stato intervistato per la Gazzetta e ha parlato della sua voglia di tornare ad allenare in Serie A, senza escludere la possibilità di valutare eventuali proposte interessanti.

“Preferirei dare continuità alla mia esperienza in A adesso – ha ammesso – . L’inglese ti apre le porte di tutti i campionati, ma serve anche in Italia vista la quantità di stranieri in ogni squadra. Riuscire a comunicare, dare consigli, farsi capire bene, aumenta l’empatia e consente di far rendere al meglio i giocatori. Un tempo andare a giocare o ad allenare in un altro Paese era considerato una avventura da pionieri, oggi invece è normale e se arrivasse una proposta interessante la valuterei con attenzione“.

Gilardino ha parlato anche di Balotelli, che sembra destinato a lasciare il Genoa: “La scelta di prendere Balotelli era una sfida per entrambi e avrei provato a vincerla. Nell’ultima fase della mia carriera da giocatore ho ricevuto tante porte chiuse in faccia. So che rabbia e voglia di rivincita possano esserci in un atleta che sente di avere ancora qualcosa da dare. Avevo percepito questo in Mario. Gli auguro di riuscire a dimostrarlo”.





LEGGI ANCHE

CALCIOMERCATO PALERMO, TUTTI GLI ACQUISTI E LE TRATTATIVE