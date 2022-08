MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Una presenza ‘nota’ ai tifosi del Palermo durante il sorteggio per i gironi della Champions League. Ferran Soriano, CEO del City Group, era presente in platea come rappresentate del Manchester City, che è stato sorteggiato nel girone con Siviglia, Borussia Dortmund e Copenhagen.

Soriano aveva partecipato alla primissima conferenza stampa del City Group a Palermo, quando il 4 luglio 2022, la proprietà anglo-araba è “sbarcata” in Sicilia, rilevando l’80% delle quote del club rosanero.

I GIRONI DI CHAMPIONS LEAGUE