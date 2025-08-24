Palermo – Reggiana 2 – 1, le pagelle dei quotidiani

Buona la prima per il Palermo di Inzaghi che stende la Reggiana e convince nonostante il gol subito. Ero di giornata Edoardo Pierozzi: per lui una rete e un assistente.

I voti

Giornale di Sicilia: Bardi 6; Diakité 5,5 (1’ st Peda 6), Bani 6,5, Ceccaroni 6,5; Pierozzi 7,5, Ranocchia 6,5 (34’ st Palumbo 6), Segre 6,5, Augello 6.5; Gyasi 6 (24’ st Blin 6), Brunori 6,5 (24’ st le Douaron 6); Pohjanpalo 7 (42’ st Corona sv)

Corriere dello Sport: Bardi 6; Diakité 6 (1’ st Peda 6), Bani 7, Ceccaroni 6,5; Pierozzi 7,5, Ranocchia 7 (34’ st Palumbo s.v.), Segre 6,5, Augello 7; Gyasi 6 (24’ st Blin 6), Brunori 6,5 (24’ st le Douaron 5.5); Pohjanpalo 7.5 (42’ st Corona sv)





Repubblica: Bardi 6; Diakité 5.5 (1’ st Peda 6), Bani 6.5, Ceccaroni 6,5; Pierozzi 7,5, Ranocchia 6.5 (34’ st Palumbo s.v.), Segre 6, Augello 6.5; Gyasi 7 (24’ st Blin 6), Brunori 6 (24’ st le Douaron 6); Pohjanpalo 7.5 (42’ st Corona sv)

Gazzetta dello Sport: Bardi 6; Diakité 6 (dal 1’ s.t. Peda 5,5), Bani 6,5, Ceccaroni 6,5; Pierozzi 7,5, Segre 6,5, Ranocchia 6 (dal 34’ s.t. Palumbo s.v.), Augello 7; Gyasi 6 (dal 24’ s.t. Blin 6), Brunori 6 (dal 24’ s.t. Le Douaron 6); Pohjanpalo 7 (dal 42’ s.t. Corona s.v.)