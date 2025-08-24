Casarano – Trapani in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C

La Serie C 2025/26 è pronta a ripartire e uno dei match più attesi della prima giornata del Girone C è senza dubbio Casarano – Trapani. Una sfida che promette emozioni, storia e voglia di riscatto da entrambe le parti.

📅 Data, orario e stadio

La partita Casarano – Trapani si giocherà domenica 24 agosto, con calcio d’inizio fissato alle ore 21.00, presso lo stadio “Capozza” di Casarano.

📺 Dove vedere Casarano – Trapani in diretta tv e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta:





In tv su Sky Sport 256

In streaming su NOW

In streaming su Sky Go (per gli abbonati Sky)

Un appuntamento imperdibile per i tifosi granata e per gli appassionati della Serie C che vogliono seguire il debutto stagionale del Trapani.

⚽ Il momento del Trapani

La nuova stagione del Trapani comincia con un ostacolo non semplice: affrontare una neopromossa che torna in Serie C dopo trent’anni. I siciliani, guidati dal patron Antonini, devono subito dimostrare solidità per compensare la pesante penalizzazione di 8 punti che li costringe a rincorrere sin dall’inizio.

Nonostante ciò, la squadra ha dato segnali incoraggianti: in Coppa Italia, infatti, Carriero e compagni hanno eliminato il Picerno dopo una lunga battaglia ai rigori, mostrando grinta, carattere e la capacità di non arrendersi neanche nei momenti più difficili.

🔥 La sfida al “Capozza”

Il Casarano, neopromosso e voglioso di sorprendere davanti al proprio pubblico, rappresenta un avversario insidioso. Per il Trapani sarà fondamentale mettere in campo sin da subito determinazione, qualità e spirito di sacrificio per portare a casa punti preziosi e iniziare la rincorsa in classifica.

👉 Riepilogo veloce

Partita: Casarano – Trapani

Data: domenica 24 agosto 2025

Orario: 21.00

Stadio: “Capozza” (Casarano)

Diretta tv: Sky Sport 256

Streaming: NOW e Sky Go