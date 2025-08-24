Casarano – Trapani in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C
La Serie C 2025/26 è pronta a ripartire e uno dei match più attesi della prima giornata del Girone C è senza dubbio Casarano – Trapani. Una sfida che promette emozioni, storia e voglia di riscatto da entrambe le parti.
📅 Data, orario e stadio
La partita Casarano – Trapani si giocherà domenica 24 agosto, con calcio d’inizio fissato alle ore 21.00, presso lo stadio “Capozza” di Casarano.
📺 Dove vedere Casarano – Trapani in diretta tv e streaming
Il match sarà trasmesso in diretta:
-
In tv su Sky Sport 256
-
In streaming su NOW
-
In streaming su Sky Go (per gli abbonati Sky)
Un appuntamento imperdibile per i tifosi granata e per gli appassionati della Serie C che vogliono seguire il debutto stagionale del Trapani.
⚽ Il momento del Trapani
La nuova stagione del Trapani comincia con un ostacolo non semplice: affrontare una neopromossa che torna in Serie C dopo trent’anni. I siciliani, guidati dal patron Antonini, devono subito dimostrare solidità per compensare la pesante penalizzazione di 8 punti che li costringe a rincorrere sin dall’inizio.
Nonostante ciò, la squadra ha dato segnali incoraggianti: in Coppa Italia, infatti, Carriero e compagni hanno eliminato il Picerno dopo una lunga battaglia ai rigori, mostrando grinta, carattere e la capacità di non arrendersi neanche nei momenti più difficili.
🔥 La sfida al “Capozza”
Il Casarano, neopromosso e voglioso di sorprendere davanti al proprio pubblico, rappresenta un avversario insidioso. Per il Trapani sarà fondamentale mettere in campo sin da subito determinazione, qualità e spirito di sacrificio per portare a casa punti preziosi e iniziare la rincorsa in classifica.
👉 Riepilogo veloce
-
Partita: Casarano – Trapani
-
Data: domenica 24 agosto 2025
-
Orario: 21.00
-
Stadio: “Capozza” (Casarano)
-
Diretta tv: Sky Sport 256
-
Streaming: NOW e Sky Go