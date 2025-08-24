Catania – Foggia in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C

La Serie C 2025/26 prende ufficialmente il via e tra i match più attesi della prima giornata c’è Catania – Foggia. Una sfida dal fascino storico, che vedrà di fronte due piazze calorose e passionali, pronte a sostenere le rispettive squadre in un campionato che promette emozioni e battaglie fino all’ultimo minuto.

📅 Data, orario e stadio

La partita Catania – Foggia si giocherà domenica 24 agosto, con calcio d’inizio alle ore 21.00 allo stadio “Angelo Massimino” di Catania.

📺 Dove vedere Catania – Foggia in diretta tv e streaming

Il match sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky e in streaming:





Diretta tv su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 254

Streaming su NOW

Streaming su Sky Go (per gli abbonati Sky)

Un appuntamento imperdibile per i tifosi rossazzurri e rossoneri che non vogliono perdersi l’esordio stagionale.

🔴🔵 L’ambizione del Catania

Il Catania, guidato per il secondo anno consecutivo da Mimmo Toscano, parte con grandi ambizioni. Dopo il 5° posto della scorsa stagione, l’obiettivo è subito chiaro: puntare ai vertici della classifica.

Il presidente Ross Pelligra ha seguito da vicino la rifinitura pre-partita, segnale dell’importanza di questo esordio. Toscano, che in carriera ha già conquistato cinque promozioni, insegue il sesto traguardo e si aspetta progressi concreti rispetto alla prova di Coppa Italia contro il Crotone, dove i rossazzurri hanno alternato buone giocate a momenti di difficoltà atletica.

⚫🔴 Il nuovo corso del Foggia

Dall’altra parte ci sarà un Foggia giovane e in costruzione, tornato sotto la guida di Delio Rossi (squalificato, in panchina ci sarà il vice Fedele Limone). I satanelli arrivano al “Massimino” con una rosa ancora incompleta, ma con tanta voglia di sorprendere.

Nell’undici iniziale ci sarà spazio per molti ragazzi, con una formazione che dovrebbe ricalcare quella vista in Coppa Italia contro il Siracusa, battuto 2-1. Una squadra fresca, con energia, ma che dovrà fare i conti con l’entusiasmo del pubblico etneo.

👉 Riepilogo veloce

Partita: Catania – Foggia

Data: domenica 24 agosto

Orario: 21.00

Stadio: Angelo Massimino (Catania)

Diretta tv: Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 254

Streaming: NOW e Sky Go