Monopoli – Cosenza in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C
La Serie C 2025/26 entra subito nel vivo con una sfida dal grande fascino: Monopoli – Cosenza. Due squadre con ambizioni diverse ma accomunate dalla voglia di partire con il piede giusto nella nuova stagione.
Da una parte il Monopoli, reduce da un campionato esaltante e pronto a confermarsi protagonista; dall’altra il Cosenza, che dopo la retrocessione dalla Serie B è chiamato a rialzarsi e a recitare un ruolo di primo piano.
📅 Data, orario e stadio
La partita Monopoli – Cosenza è valida per la 1ª giornata del Girone C di Serie C e si giocherà domenica 24 agosto con calcio d’inizio alle ore 21.00 presso lo stadio “Vito Simone Veneziani” di Monopoli.
📺 Dove vedere Monopoli – Cosenza in diretta tv e streaming
Il match sarà trasmesso in esclusiva su:
-
Sky Sport 258 (diretta tv)
-
NOW (streaming)
-
Sky Go (streaming per gli abbonati Sky)
Un’occasione imperdibile per i tifosi pugliesi e calabresi che vogliono seguire l’esordio stagionale delle proprie squadre.
🟢 Qui Monopoli
Il tecnico Colombo confermerà il suo 3-5-2 visto all’opera in Coppa Italia. Non saranno della partita Valenti e Bizzotto, entrambi squalificati. Situazione particolare per Bulevardi, in bilico di mercato e destinato probabilmente alla panchina.
In attacco, spazio sicuro per Tirelli, mentre al suo fianco il ballottaggio è tra Longo e Bruschi.
🔴 Qui Cosenza
Il nuovo corso del Cosenza di Buscè parte con alcune defezioni: fuori gli infortunati Contiero e Kourfalidis, oltre agli epurati Ricciardi e Gargiulo.
I riflettori sono però sui nuovi acquisti, che potrebbero debuttare subito:
-
Dametto come braccetto di destra,
-
Contiliano in regia,
-
Ferrara sulla corsia mancina.
In avanti, confermato il tandem offensivo formato da Rizzo Pinna e Mazzocchi, chiamato a guidare l’attacco rossoblù.
👉 Riepilogo veloce
-
Partita: Monopoli – Cosenza
-
Data: domenica 24 agosto
-
Orario: 21.00
-
Stadio: Vito Simone Veneziani (Monopoli)
-
Diretta tv: Sky Sport 258
-
Streaming: NOW e Sky Go