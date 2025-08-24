​​

Monopoli – Cosenza in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C

Redazione 24/08/2025 10:38

FOTO PEPE / PUGLIA






La Serie C 2025/26 entra subito nel vivo con una sfida dal grande fascino: Monopoli – Cosenza. Due squadre con ambizioni diverse ma accomunate dalla voglia di partire con il piede giusto nella nuova stagione.

Da una parte il Monopoli, reduce da un campionato esaltante e pronto a confermarsi protagonista; dall’altra il Cosenza, che dopo la retrocessione dalla Serie B è chiamato a rialzarsi e a recitare un ruolo di primo piano.

📅 Data, orario e stadio

La partita Monopoli – Cosenza è valida per la 1ª giornata del Girone C di Serie C e si giocherà domenica 24 agosto con calcio d’inizio alle ore 21.00 presso lo stadio “Vito Simone Veneziani” di Monopoli.


📺 Dove vedere Monopoli – Cosenza in diretta tv e streaming

Il match sarà trasmesso in esclusiva su:

  • Sky Sport 258 (diretta tv)

  • NOW (streaming)

  • Sky Go (streaming per gli abbonati Sky)

Un’occasione imperdibile per i tifosi pugliesi e calabresi che vogliono seguire l’esordio stagionale delle proprie squadre.

🟢 Qui Monopoli

Il tecnico Colombo confermerà il suo 3-5-2 visto all’opera in Coppa Italia. Non saranno della partita Valenti e Bizzotto, entrambi squalificati. Situazione particolare per Bulevardi, in bilico di mercato e destinato probabilmente alla panchina.

In attacco, spazio sicuro per Tirelli, mentre al suo fianco il ballottaggio è tra Longo e Bruschi.

🔴 Qui Cosenza

Il nuovo corso del Cosenza di Buscè parte con alcune defezioni: fuori gli infortunati Contiero e Kourfalidis, oltre agli epurati Ricciardi e Gargiulo.

I riflettori sono però sui nuovi acquisti, che potrebbero debuttare subito:

  • Dametto come braccetto di destra,

  • Contiliano in regia,

  • Ferrara sulla corsia mancina.

In avanti, confermato il tandem offensivo formato da Rizzo Pinna e Mazzocchi, chiamato a guidare l’attacco rossoblù.

👉 Riepilogo veloce

  • Partita: Monopoli – Cosenza

  • Data: domenica 24 agosto

  • Orario: 21.00

  • Stadio: Vito Simone Veneziani (Monopoli)

  • Diretta tv: Sky Sport 258

  • Streaming: NOW e Sky Go

