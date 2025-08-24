Serie C Girone C, 1a giornata: Trapani a Casarano, c’è Catania – Foggia
Il Girone C della Serie C comincia con tre siciliane protagoniste. Il Trapani affronta il Casarano, mentre il Catania riceve il Foggia di Delio Rossi. Lunedì spazio al neopromosso Siracusa, che gioca a Salerno.
LE PARTITE
Domenica 24 agosto
Giugliano – Potenza: ore 18
Latina – Atalanta U23: ore 18
Sorrento – Cavese: ore 18
Casarano – Trapani: ore 21
Catania – Foggia: ore 21
Monopoli – Cosenza: ore 21
Lunedì 25 agosto
Audace Cerignola – Picerno: ore 21
Casertana – Altamura: ore 21
Crotone – Benevento: ore 21
Salernitana – Siracusa: ore 21