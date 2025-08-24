​​

Serie C Girone C, 1a giornata: Trapani a Casarano, c’è Catania – Foggia

Redazione 24/08/2025 11:12





Il Girone C della Serie C comincia con tre siciliane protagoniste. Il Trapani affronta il Casarano, mentre il Catania riceve il Foggia di Delio Rossi. Lunedì spazio al neopromosso Siracusa, che gioca a Salerno.

LE PARTITE

Domenica 24 agosto 

Giugliano – Potenza: ore 18


Latina – Atalanta U23: ore 18

Sorrento – Cavese: ore 18

Casarano – Trapani: ore 21

Catania – Foggia: ore 21

Monopoli – Cosenza: ore 21

Lunedì 25 agosto

Audace Cerignola – Picerno: ore 21

Casertana – Altamura: ore 21

Crotone – Benevento: ore 21

Salernitana – Siracusa: ore 21

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *