Palermo, scatto per Diakité: cifre e dettagli dell’affare

Operazioni in chiusura. Movimenti sulla fascia difensiva di destra per il Palermo, che sta dialogando sia con la Ternana che con lo Spezia: si discute sull’acquisto di Salim Diakité e sulla cessione di Ales Mateju.

In particolare, il Palermo ha aumentato il pressing alla Ternana per Diakité, che nel weekend si è rifiutato di scendere in campo per spingere la società rossoverde alla cessione verso i rosanero.

Il Palermo ha presentato alcune offerte e l’ultima sembra aver convinto anche la Ternana. Si tratta di un affare da circa 1,5 milioni, a cui vanno aggiunti alcuni bonus. Il contratto, come scrive TMW, sarebbe un quadriennale (dunque fino al 2027).

