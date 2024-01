Girona, è già record di punti in Liga. Michel: “Abbiamo fatto la storia”

Il Girona “ha fatto la storia”. Lo ha detto il suo allenatore Michel dopo la ‘matita’ rifilata al Siviglia, che ha permesso ai catalani di raggiungere il record di punti (52 ora) e di rimanere davanti al Real Madrid (che però ha una partita in meno) con un punto di vantaggio.

“È stata una partita incredibile – ha detto Michel nel post gara – il Siviglia ha grandi calciatori e un allenatore che sta preparando la sua squadra per disputare due competizioni. Questi giocatori meritano tutti gli elogi che ricevono. Sono molto felice per i tifosi e i giocatori”.

“Oggi abbiamo fatto la storia – ha aggiunto il tecnico – siamo riusciti a superare il record di punti del Girona in Prima Divisione. Ora abbiamo una bellissima sfida che è migliorare la decima posizione e lottare per l’Europa. Poi giocheremo anche la semifinale di Coppa contro il Maiorca. Stiamo gareggiando alle stesse condizioni delle altre squadre”.

“La lotta per il titolo? Vedo Barça, Real Madrid e Atlético capaci di vincere dieci partite di fila – ha risposto – e nella mia testa non ho la pretesa di fare lo stesso. È impossibile pensare che vinceremo tutte le partite, questo è un obiettivo per le grandi squadre come City, Bayern, PSG, Barça, Real Madrid… Dobbiamo guardare partita per partita: la squadra è pronta a lottare per l’Europa, abbiamo 20 punti sul settimo posto. Per la Champions vedremo più avanti. Ma se arrivassimo sesti non sarebbe un fallimento, non sarebbe giusto definirlo tale”.