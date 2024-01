Il Palermo Futsal Club vince il derby con lo Sparta e vola in vetta

Nel girone B di Serie D di calcio a 5, il Palermo Futsal Club vince e vola in vetta, con undici punti di distacco dal secondo posto. Battuto 4-2 lo Sparta Palermo in un derby ‘combattuto’ e in bilico fino alla fine.

Decisivi i gol di Gennaro (doppietta), Chinnici e Sujon per la formazione rosanero, in cui è stato espulso il tecnico Gentile nel finale.

Adesso, il Palermo Futsal Club è a 8 vittorie su 8 partite e la prossima sfida è in programma mercoledì 24 gennaio alle 20:30, in trasferta a Partinico contro l’Atomo Networks per la terza giornata della Coppa Trinakria.