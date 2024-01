Tuttosport – “Mercato, allo Spezia domani sbarca Mateju”

Ales Mateju potrebbe presto salutare Palermo. Un’evoluzione inaspettata fino a un mese fa, quando il difensore era titolare inamovibile nonostante diverse prestazioni sottotono. La società rosanero si è però convinta a lasciarlo partire in direzione La Spezia.

Secondo quanto riportato su Tuttosport, lo Spezia ha chiuso la trattativa per Mateju. Il difensore dovrebbe sbarcare in città domani, martedì 23 gennaio. Il Palermo è in trattativa per un nuovo esterno destro, che dovrebbe essere Salim Diakité della Ternana.

Sul quotidiano viene anche approfondita la situazione di Edoardo Soleri, che ora si può considerare fuori dal mercato. L’attaccante, con molta probabilità, rimarrà a Palermo.

LEGGI ANCHE

CALCIOMERCATO PALERMO, ALL-IN SU DIAKITÉ

SOLERI, IL PALERMO SI COCCOLO IL SUO GOLEADOR

PALERMO, ANCHE LA CREMONESE SU HERNY E CASO