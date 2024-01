Calciomercato Palermo, all-in su Diakité: ma c’è da convincere la Ternana

Il Palermo punta forte su Salim Diakité per la difesa. Il giovane francese è il profilo giusto per i rosa: può giocare sia da esterno destro che da centrale, è under (essendo un classe 2000) e ha caratteristiche che mancano nel pacchetto arretrato. Il giocatore ha già espresso gradimento per il trasferimento ma ora c’è da convincere la Ternana.

Il d.s. della Ternana Capozucca è stato durissimo con Diakité, affermando che il calciatore si sarebbe rifiutato di giocare l’ultima gara in seguito al rifiuto di due offerte del Palermo. Il club rosa avrebbe messo sul piatto una cifra vicina al milione e mezzo, evidentemente non ritenuta congrua dalla Ternana. Si continuerà a trattare, Diakité vuole essere ceduto, ma gli umbri vogliono massimizzare la cessione.

Per fare spazio a Diakité, il Palermo sta concretizzando la cessione di Aleš Matějů. Sul difensore è forte il pressing dello Spezia ma prima di lasciarlo partire i rosa vorrebbero sbloccare la trattativa con la Ternana. Se non si riuscisse a trovare l’accordo per Diakité, il Palermo ha già pronta l’alternativa: Lorenzo Venuti del Lecce.

LEGGI ANCHE

SOLERI, IL PALERMO SI COCCOLO IL SUO GOLEADOR

CITY GROUP, ‘SCOSSONE’ NELL’ORGANIGRAMMA

I GOL DI SOLERI VISTI DAL CAMPO: IL VIDEO DEL PALERMO