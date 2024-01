Calciomercato, Binda: “Palermo, c’è anche la Cremonese per Henry e Caso”

Nicola Binda, noto giornalista della Gazzetta, ha fatto il punto sulle principali trattative di calciomercato in Serie B e ha citato la Cremonese come una delle società più attive. I grigiorossi puntano forte la Serie A e cercano rinforzi: nel mirino ci sarebbero anche due calciatori che piacciono al Palermo.

“Il primo obiettivo della Cremonese è sempre Caso, che sta riflettendo sulla possibilità di lasciare Frosinone. Non è escluso un inserimento per Henry, che è anche nei piani del Palermo”, si legge. I rosa, però, al momento non valutano novità in attacco.

Binda infatti sottolinea come al Palermo potrebbe rimanere Soleri, soprattutto alla luce della doppietta segnata contro il Modena. A meno di clamorose offerte negli ultimi giorni di mercato, l’attaccante dovrebbe restare.

LEGGI ANCHE

CALCIOMERCATO PALERMO, ALL-IN SU DIAKITÉ

SOLERI, IL PALERMO SI COCCOLO IL SUO GOLEADOR

CITY GROUP, ‘SCOSSONE’ NELL’ORGANIGRAMMA