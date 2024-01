CorSport – “Soleri, il Palermo e Corini lo hanno blindato: è l’asso nella manica”

Edoardo Soleri è l’asso nella manica del Palermo. L’attaccante è stato decisivo contro il Modena e si fa sempre più probabile la sua permanenza in rosanero: sia il club che Eugenio Corini lo hanno ‘blindato’.

Paolo Vannini, sulle pagine del Corriere dello Sport, sottolinea che Soleri ha mercato ma non è stato messo sul mercato dal club. Sia la società che l’allenatore non intendono privarsi di lui, lo ritengono funzionale al progetto di una squadra che ha bisogno di giocatori importanti anche se partono in panchina.

Fino al 31 gennaio le voci che riguardano Soleri probabilmente proseguiranno, ma la situazione, almeno vista da casa Palermo, appare lampante: il club non vuole cederlo. La situazione potrebbe cambiare solo per l’intenzione specifica del ragazzo, che però si sente legatissimo alla città e alla tifoseria.

