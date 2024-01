GdS – “Palermo, c’è bisogno di continuità: la Serie A è tornata a -4”

Il Palermo è tornato pienamente in corsa per la promozione diretta. Nell’ultimo turno di Serie B, i rosa hanno battuto il Modena e, approfittando dei passi falsi di chi sta davanti in classifica, è a -4 dal secondo posto. Ora serve continuità.

Luigi Butera, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea l’importanza di tornare a marciare come a fine 2023, quando la media punti era salita a 2 a partita. I tre punti col Modena mettono una pietra sopra il tonfo con il Cittadella ma non risolvono tutti i problemi, perché il Palermo continua a soffrire soprattutto in fase difensiva.

Edoardo Soleri è stato l’assoluto protagonista della vittoria col Modena. L’attaccante è stato sul mercato sia in estate, prima del rinnovo, che anche adesso, solo che di offerte tentatrici (per lui e il Palermo) non ne sono arrivate. “La doppietta probabilmente cambia lo scenario. Ed è giusto che sia così, perché Soleri non merita di lasciare questa squadra adesso”, scrive Butera.

