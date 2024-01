Immobile, questa volta la cessione è imminente | Offerta succulenta per Lotito: con le cifre ci siamo

Le voci incessanti degli ultimi giorni sembrano avere fondamenta: giunta una ricca offerta per Lazio. I tifosi disperati per la partenza.

Ciro Immobile, da tanti anni, è la vera bandiera della Lazio di Claudio Lotito. Se nella scorsa estate e nei mesi passati si parlava incessantemente di un interesse da parte di società arabe sul suo conto, quest’ultimo ha saputo mettere le cose in chiaro.

Nella parte finale del 2023, è stato ospite a Verissimo con sua moglie Jessica, in collegamento da casa, che oltre a parlare della sua splendida carriera, della passione per il calcio sin da giovane e della sua vita in Campania, ha messo a tacere una volta e per sempre le voci di un’ipotetica cessione.

In quel caso, il bomber biancoceleste aveva confermato che qualora avesse deciso di lasciare la Capitale per giungere in una nuova società, di certo non lo avrebbe detto attraverso una testata giornalistica con un’intervista fredda e soprattutto priva di sentimenti.

La passionalità di Immobile, lo si evince anche da questo suo modus operandi. Un calciatore che ha dato tanto alla Lazio ma che allo stesso tempo ha ricevuto l’affetto e la stima di una piazza esigente ma accogliente.

La grinta di re Ciro

Non è da escludere, però, che, non essendo più un ragazzino, possa a giugno trasferirsi altrove cercando però di lasciare uno splendido ricordo nella tifoseria. Infatti, la Lazio è impegnata ancora su due fronti: Coppa Italia e Champions League.

Qualora Immobile, con il resto della squadra, riuscisse a regalare un trofeo importante ai sostenitori, potrebbe partire in futuro con la consapevolezza di aver dato il massimo in una società ambiziosa e determinata.

Kamada pronto ai saluti?

Quindi è da escludere che in questa sessione di calciomercato invernale il bomber campano possa lasciare Roma e trasferirsi altrove. Nonostante il dualismo con lo spagnolo Taty Castellanos nel reparto offensivo biancoceleste, re Ciro, come soprannominato dai tifosi della Lazio, vuole ancora dire la sua ed essere ancora il baluardo del reparto offensivo di Maurizio Sarri. Ma allora, chi potrebbe partire sin da questo mese di gennaio?

Stiamo parlando del giapponese Kamada che, nonostante sia stato acquistato la scorsa estate insieme al francese Guendouzi per rimediare alla cessione del serbo Milinković-Savić, sembrerebbe non rientrare nelle preferenze del tecnico toscano. Pertanto, secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it, la squadra di Lotito avrebbe ricevuto un interesse dai turchi del Galatasaray. Il presidente, per cederlo, chiede circa 10 milioni. Il centrocampista, però, non sembrerebbe essere affascinato da tale proposta e quindi, per ora, non sembrerebbe voler preparare le valigie.