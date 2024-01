“Napoli, il tuo bomber ha firmato” | Ora è il turno del centrocampista: Mazzarri ha scelto lui

Dopo la vittoria roboante in Supercoppa con la Fiorentina, il tecnico si gode un super regalo. In arrivo un top player.

Finalmente Walter Mazzarri può sorridere, esultare e godersi questo momento speciale con il suo Napoli. Gli azzurri, infatti, sono reduci da una splendida vittoria ottenuta contro la Fiorentina nella semifinale di Supercoppa italiana.

La competizione che si sta disputando in Arabia Saudita, vede il Napoli di Aurelio De Laurentiis la prima finalista che il prossimo lunedì dovrà sfidare la vincente del match tra Lazio e Inter. Il tecnico toscano, insieme alla squadra, stava attraversando un periodo assai difficile e complicato, dovuto a prestazioni poco convincenti, infortuni frequenti e risultati spesso insoddisfacenti.

Ora, però, sembra che la squadra abbia ritrovato quello smalto e quella fiducia che nella scorsa stagione erano palesi a tutti. I partenopei si sono imposti contro i viola per 3-0 grazie al goal dell’ex di turno, il cholito Simeone e la splendida doppietta segnata dalla sorpresa della partita ovvero Alessio Zerbin.

Quest’ultimo, subentrato in gara in corso, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere un numero uno e dare alla squadra il supporto di cui ha bisogno. Nelle scorse ore, Zerbin sembrava essere destinato ad un prestito al Frosinone di Eusebio Di Francesco per giocare con più continuità.

I nuovi colpi in entrata

La doppietta segnata contro la squadra di Vincenzo Italiano, farà sicuramente titubare Aurelio De Laurentiis nel cedere il suo gioiellino ai ciociari. Pertanto, Mazzarri può essere soddisfatto del fatto che per la finale che si terrà lunedì sera, potrà contare su due nuovi giocatori: Hamed Traorè e Cyril Ngonge.

Il primo, scuola Empoli, ha giocato in Italia anche nel Sassuolo dove ben ha dimostrato fino alla passata stagione. Il centravanti belga, invece, è arrivato al Verona nel gennaio dello scorso anno. Sicuramente è stato provvidenziale per la salvezza degli scaligeri nella passata stagione e, quest’anno, ancora di più sta dimostrando di essere un numero uno.

Barak nel mirino degli azzurri

I due giocatori hanno tutte le carte in regola per essere i tesserati di una squadra che detiene il titolo di Campione d’Italia. Ora, però, sembrerebbe che in entrata possa esserci un nuovo regalo per i partenopei.

Infatti, nelle ore scorse, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il Napoli potrebbe essere interessato ad acquisire il cartellino di Antonin Barak della Fiorentina. Quest’ultimo, sin dai tempi del Verona, è sempre stato un pupillo della società di Aurelio De Laurentiis che ora potrebbe finalmente portarlo alle pendici del Vesuvio in quanto sta trovando poco spazio nella formazione di Vincenzo Italiano.