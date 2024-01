“Buona fortuna”: Juventus, è ora di salutarci | Il suo ricordo resterà indelebile

Il calciomercato di gennaio non è di certo come quello estivo, ma le sorprese non mancano: ecco l’addio alla Juventus. La parte conclusiva di questo gennaio sta portando molte indicazioni e indiscrezioni, e le ufficialità cominciano a fioccare.

Non è per nulla semplice inquadrare i giusti obiettivi per un club di calcio. Ancora più difficile è riuscire a raggiungerli in maniera sostenibile: tutta la società deve lavorare all’unisono per poter mettere l’ambiente nelle condizioni adatte a raggiungere il successo.

Si tratta di un click che deve partire a monte, a livello dirigenziale. Qui, i manager e i responsabili sono tenuti a prendere decisioni concrete che abbiano un grosso impatto sul futuro del loro club. L’allenatore, da parte sua, ha lo scopo di mettere i calciatori nella condizione giusta per vincere.

Di certo, è qualcosa che è molto difficile da raggiungere, soprattutto in determinati contesti. La maggior parte delle squadre che si trovano al vertice da anni, però, devono lavorare ancora di più per mantenere adeguati i livelli raggiunti. Questo passa anche attraverso la selezione di persone capaci di portare la squadra a raggiungere i risultati richiesti.

Per questo motivo il calciomercato infiamma tanto l’immaginario e le speranze dei tifosi. Acquistare nuovi calciatori significa portare tra i propri tesserati una persona con un bagaglio di esperienze e di capacità tattiche e tecniche unico sulla scena.

Le prime ufficialità del mercato

Dopo la prima parte di stagione, dunque, gennaio rappresenta un’ottima opportunità per sistemare la rotta. Sono tante le squadre che ogni giorno sono protagoniste di indiscrezioni più o meno veritiere su possibili trasferimenti potenziali.

Dopo tanto parlare, però, è arrivato anche il momento per qualche ufficialità. La Juventus ha infatti annunciato pubblicamente il trasferimento di una delle sue calciatrici di punta nella sezione femminile: si tratta di Amanda Nilden.

Arriva l’addio alla Juventus

Di origine svedese, classe 1998, Amanda è approdata a Torino nel 2021. In questi due anni e mezzo è scesa in campo per 65 volte, sollevando ben cinque trofei, tra cui quattro Serie A, una Coppa Italia, una Champions League e una Supercoppa Italiana. Terzino di ruolo, è capace di giocare sia a sinistra che a destra a tutta fascia.

Il trasferimento è avvenuto in prestito, e ora la Nilden si è già trasferita a Londra per vestire la maglia del Tottenham. Sui profili social della calciatrice e della Juventus sono apparsi messaggi di saluto e di affetto.