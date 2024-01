Lukaku, te lo ricordi? Fu il tuo peggior avversario in Premier | Ora vola negli USA

Il belga lo ha temuto tanto ed ora lascia definitivamente la Premier League. I tifosi dispiaciuti per questa partenza improvvisa.

Romelu Lukaku, in questi giorni, deve essere il punto di riferimento della Roma alla massima potenza. L’esonero di alcune ore fa di Josè Mourinho non ha fatto altro che mettere la tifoseria nella condizione di sperare che il centravanti belga possa dare tutto sé stesso per aiutare la squadra a risollevarsi.

Giunto sulla panchina, in sostituzione del tecnico portoghese, Daniele De Rossi, per la prima volta guiderà i giallorossi dalla panchina e lo farà almeno fino a giugno. L’obiettivo, sarà quello di piazzarsi in una posizione utile in classifica per accedere alle Coppe europee.

Lukaku, può contare su compagni di reparto come Andrea Belotti e Paulo Dybala in grado di fornirgli assist e prestazioni importanti. I sostenitori, ripongono tanta fiducia in lui soprattutto perché conoscono a perfezione il suo curriculum.

Sebbene si possa pensare che sia stato determinante solo in queste partite con la Roma, ci si sbaglia di grosso. Lo ricordiamo infatti all’Inter al fianco di Lautaro Martínez. I due, negli anni in cui si sono ritrovati a vestire la stessa casacca, erano stati sopranominati LuLa, con le iniziali dei loro cognomi.

Il tira e molla estivo

Ora che l’Inter ha trovato in Marcus Thuram un degno erede di Lukaku, si gode il successo e anche il primato in classifica in Serie A. Nonostante nella scorsa estate si fosse parlato incessantemente di un eventuale ritorno dell’attaccante belga all’Inter, ciò è sfumato in quanto Tiago Pinto della Roma è riuscito a portarlo tra le fila dei giallorossi.

Il suo nome, era stato inserito anche in un possibile trasferimento alla Juventus che avrebbe dovuto portare Dušan Vlahović a vestire la maglia del Chelsea. Proprio in Premier League, in questi anni, Lukaku si è ritagliato diversi spazi vestendo, su tutte, due maglie importanti: quella dei blues e del Manchester United.

Jesse Lingard pronto a lasciare la Premier

Qui, negli anni, ha dimostrato di essere un attaccante di grandissimo rispetto al punto da essere adocchiato da mezza Europa. Il fatto che negli ultimi due anni sia stato ceduto in prestito in Serie A, denota come il Chelsea non abbia lui al centro del progetto tecnico.

Ma quando ha giocato, soprattutto nell’anno 2021-2022 con i blues, ha ritrovato tra i suoi avversari un certo Jesse Lingard che militava nel Manchester United. Quest’ultimo, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, potrebbe approdare negli Stati Uniti, precisamente al Portland Timbers.