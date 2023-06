MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

La strategia del Palermo in sede di calciomercato sembra chiara. La dirigenza rosa sta puntando su calciatori ‘abituati a vincere’, ‘specialisti’ in promozioni (per un mix con giovani forti, vedi Vasic) ma soprattutto con caratteristiche diverse tra loro in modo tale da fornire a Eugenio Corini alternative dal punto di vista del sistema di gioco.

In quest’ottica va inquadrato il pressing su Roberto Insigne, esterno offensivo di proprietà del Frosinone. La dirigenza rosa, come riportato anche sul Giornale di Sicilia, sta intensificando i contatti con l’entourage del classe 1994, fratello minore di Lorenzo campione d’Europa con l’Italia nel 2021.

Insigne è uno ‘specialista’ in promozioni. Nella sua carriera, infatti, ha contribuito a portare in Serie A il Parma nella stagione 2017/18, segnando cinque gol in 31 partite, ed è stato uno dei protagonisti del bellissimo Benevento di Pippo Inzaghi, che nella stagione 2019/20 ha conquistato la promozione. L’anno scorso, poi, è stato decisivo per la cavalcata del Frosinone con otto gol.

Insigne è un esterno mancino che gioca prevalentemente a destra e il suo acquisto darebbe a Corini la possibilità di variare sistema di gioco. Il tecnico, infatti, non vuole fossilizzarsi solo su un modulo e la società lo sta accontentando in tal senso, trattando – in sede di calciomercato – calciatori con caratteristiche diverse tra loro.

