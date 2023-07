MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Inizia una nuova stagione per il Palermo. I rosa si ritrovano a Veronello per tre giorni di test a porte chiuse prima dell’inizio del ritiro pre-campionato a Ronzone e Pinzolo, in Trentino-Alto Adige, in programma dal 9 luglio al 4 agosto. L’obiettivo è chiaro ed è stato ribadito a chiare lettere dal City Group: riportare i rosanero in Serie A.

È passato proprio un anno da quando il City Group si è ufficialmente insediato. Il 4 luglio 2022 si teneva la conferenza stampa di Ferran Soriano, CEO della holding, che illustrava il piano programmatico nel breve termine per il Palermo: una stagione di consolidamento per poi puntare alla promozione.

Gli obiettivi di City Group sono stati pienamente centrati: dal punto di vista sportivo i rosanero si sono salvati, sfiorando la qualificazione ai playoff; è stata operata una profonda ‘ristrutturazione’ dell’organigramma societario, con l’innesto di nuove figure professionali; sono state concentrate risorse, non solo economiche, sul nuovo centro sportivo, che dovrebbe essere pronto per il rientro della squadra dal Trentino.

Il consolidamento, inteso da City Group a 360°, è stato raggiunto ma ora è il momento di alzare l’asticella. La proprietà non si è tirata indietro e, per bocca dell’a.d. Giovanni Gardini, ha subito chiarito l’obiettivo per questa stagione: si punta alla promozione diretta. Effetti immediati si sono riscontrati sul calciomercato, con il d.s. Leandro Rinaudo – coadiuvato da Riccardo Bigon – subito attivo per ricostruire una squadra che possa ambire ai primissimi posti in classifica.

La strategia del Palermo, in sede di calciomercato, è nettamente cambiata rispetto alla scorsa stagione. Ora si cercano giocatori esperti, abituati a vincere e con promozioni alle spalle, ma anche giovani futuribili e dal grande talento. L’acquisto di Fabio Lucioni ha aperto una sessione che vede i rosanero in prima linea: manca solo l’ufficialità per Pietro Ceccaroni, Leonardo Mancuso e Aljosa Vasic, Roberto Insigne è molto vicino.

L’asticella si è alzata anche per quanto riguarda l’organizzazione del ritiro. Il Palermo ha scelto una sede con strutture di primissimo ordine ma soprattutto starà in montagna a preparare la stagione per un mese. Eugenio Corini, che l’anno scorso è subentrato a pochi giorni dall’inizio del campionato, avrà tutto il tempo del mondo per plasmare una squadra – il tecnico cambierà tanto, anche dal punto di vista tattico – che al momento è incompleta ma che man mano si andrà a completare (col calciomercato odierno avere l’organico ‘fatto’ per il ritiro è utopia).

