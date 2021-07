MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Prosegue la trattativa del Gubbio che accelera per portare in squadra Andrea Saraniti. E il Palermo senza di lui si troverebbe senza punte di ruolo. Questo il tema trattato dal Giornale di Sicilia di oggi. Secondo Benedetto Giardina, infatti, il club rosanero rischia di iniziare la preparazione senza il futuro centravanti titolare.

Rauti è tornato a Torino e rimane, quindi, soltanto Lucca come attaccante puro, che però è in partenza nonostante non si sappia quale sarà la sua destinazione (Genoa e Sassuolo in pole). Per questo motivo Filippi spera di chiudere la trattativa per portare in rosanero Luca Pandolfi il prima possibile. Il classe ’88 è il primo nome sulla lista dei rosanero. Su di lui, però, anche alcune squadre di B.

Ma la possibilità che arrivi in Sicilia è sempre più reale e il Palermo nell’affare compie passi avanti, anche se molto dipenderà dalla partenza di Saraniti. Il club di viale del Fante ha dato il via libera al giocatore e il Gubbio offrirebbe un contratto valido fino al 2023. Inoltre, nonostante abbia saltato l’intero girone di ritorno col Brescia per un infortunio, le condizioni di Pandolfi non suscitano preoccupazioni: ma potrebbe non recuperare in tempo per l’inizio del ritiro.

Infine, con il sempre più vicino approdo di Bombagi al Catanzaro, ai rosa servirà anche un trequartista. Pedine fondamentali che bisognerà trovare entro 14 giorni, prima della partenza per la Campania. Oggi previste anche le visite mediche per il portiere Massolo che a breve dovrebbe diventare rosanero.

Sul quotidiano spazio anche ad una stima sui calciatori del Palermo rimasti dalla Serie D: sono sette e potrebbero anche diminuire con l’addio di Crivello. Si tratta di Pelagotti, Accardi, Marong, Lancini, Peretti, Doda e, appunto, Crivello.

