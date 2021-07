MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Com’è iniziata la carriera del centrocampista del Palermo Moses Odjer? Sicuramente in mezzo a molte difficoltà. Il calciatore ghanese è rientrato in patria per le vacanze e, attraverso la sua pagina Youtube, ha raccontato le origini della sua carriera iniziata in povertà e per merito di un osservatore.

“Vivevamo in cinque in un monolocale, stavo con mio fratello e mia sorella – le parole riportate nel Giornale di Sicilia – . Ad un certo punto avevamo bisogno di soldi per pagare l’affitto e ci siamo trasferiti al Mandela Park”.

Luogo in cui Odjer inizia la sua avventura e dove viene contattato dal Tema Youth dopo essersi messo in evidenza. “Fortunatamente un osservatore mi notò e ho avuto la possibilità di giocare. Arrivato a certi livelli puntavo alla nazionale e all’Europa. Una volta riuscito, la prima cosa che ho fatto è stata portare la mia famiglia con me“.

“A Palermo mi hanno accolto tutti benissimo, i tifosi mi dimostrano sempre il loro affetto quando mi vedono in città o al mare. Ed è qualcosa di unico”. ha concluso il centrocampista.

