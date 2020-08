Andrea Palazzi è di fatto un calciatore del Palermo. A dare il primo indizio era stato proprio il centrocampista del Monza, che insieme alla sua fidanzata ha pubblicato su Instagram una storia in cui annunciava l’arrivo in Sicilia, salvo poi rimuoverla non appena la notizia si è sparsa sul web in mattinata. Una notizia confermata però anche dallo stesso Boscaglia, prima che il giocatore si recasse in sede per la firma sul contratto. L’annuncio ufficiale arriverà nelle prossime ore ma il giocatore ha già raggiunto il ritiro di Petralia nel pomeriggio.

Nella prima conferenza stampa del ritiro di Petralia Sottana, l’allenatore rosanero ha parlato così di Palazzi ai giornalisti: “Lo aspettiamo, presto sarà a Petralia per lavorare. Tempi? Due giorni al massimo visto che deve allinearsi con il gruppo sul fronte tamponi. Penso che potrebbe essere qui domani, ma nella migliore delle ipotesi potrebbe arrivare in ritiro anche stasera: al Monza aveva fatto già tampone e test sierologico e si stava già allenando. Ritengo sia già abbastanza pronto”.





“Oggi inizia una nuova avventura per te ma anche per noi. Forza amore. #Palermo“. Questo il testo scritto dalla fidanzata di Palazzi (poi rimosso) che ha anticipato le comunicazioni ufficiali da parte dei due club. Il 24enne scuola Inter ha centrato la promozione in Serie B con il Monza durante la scorsa stagione, collezionando 14 presenze e 3 reti: ci riproverà anche quest’anno con la maglia rosanero.

