Contro il Messina il Palermo ha subito la rimonta più clamorosa, ma non era la prima volta in stagione che i rosanero “sprecavano” una situazione di vantaggio.

Come scrive Il Giornale di Sicilia, in casa del Monterosi e al Barbera contro l’Avellino il Palermo era riuscito ad andare in vantaggio di una rete, non riuscendo però a vincere a causa dei pareggi degli avversari.

Sono 6 quindi i punti persi da situazioni di vantaggio, 2 per partita: se i rosa fossero riusciti a gestire meglio queste partite, sarebbero in una situazione migliore di classifica.

