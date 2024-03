Palermo, una giornata di squalifica per Marconi. Nedelcearu entra in diffida

Il Giudice Sportivo di Serie B ha ufficializzato la sanzione per Ivan Marconi. Il difensore del Palermo è stato espulso durante la gara col Brescia ed è stato squalificato per una giornata: salterà quindi la trasferta di Lecco.

Marconi è stato squalificato (e gli viene contata anche l’ammonizione ricevuta in precedenza) per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete“.

Ionuț Nedelcearu, invece, entra nella lista dei diffidati. Il difensore rosanero, sempre nella gara contro il Brescia, è stato ammonito per la quarta volta in stagione, al prossimo cartellino giallo scatterà la squalifica. I giocatori del Palermo in diffida, oltre al rumeno, sono Segre, Di Mariano, Lucioni e Coulibaly.

LA NOTA DEL GIUDICE SPORTIVO

