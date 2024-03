Palermo, i tifosi non mollano: sold-out il settore ospiti per la gara con il Lecco

I tifosi del Palermo rispondono ‘presente’, nonostante tutto. Sono già sold-out i biglietti del settore ospiti per la gara con il Lecco, in programma domenica 10 marzo alle ore 16.15.

I tifosi rispondono alla grande per l’ennesima trasferta. Gli ultimi risultati negativi, che hanno compromesso la corsa al secondo posto del Palermo, non demoralizzano il popolo rosanero, che affollerà gli spalti anche del “Rigamonti-Ceppi”.

La vendita dei biglietti è iniziata alle 10 del 5 marzo e un’ora dopo erano già sold-out. Saranno circa 1.000, quindi, i tifosi rosanero presenti a Lecco per sostenere la squadra in una gara assolutamente da non sbagliare.

