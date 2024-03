Catania, tifoso allo stadio con un fumogeno nello zaino: scatta il Daspo in tempo reale

Daspo in tempo reale a Catania. Il questore, al fine di rendere più incisiva ed efficace l’attività di prevenzione, ha predisposto l’impiego di personale della divisone anticrimine specializzato nell’emissione di Daspo allo stadio. In occasione della partita col Monterosi è scattato il primo provvedimento di questo genere.

Prima della gara disputatasi domenica al “Massimino”, a seguito dei controlli eseguiti da personale della polizia nella zona di “pre-filtraggio” è stato identificato e individuato un giovane che nascondeva, all’interno del suo zaino, un fumogeno. È scattata per lui la denuncia dalla Digos per la relativa violazione ai sensi della normativa vigente ed è stato immediatamente sottoposto al Daspo che gli agenti della divisione anticrimine, presenti allo stadio, hanno redatto sul posto per la durata di un anno.

Al giovane gli è stato vietato sin da subito l’ingresso allo stadio. A decorrere da domenica, data in cui gli è stato notificato il provvedimento, contestualmente all’accertamento della condotta illecita, e per la durata di un anno non potrà assistere a nessuna manifestazione sportiva di ogni ordine e serie su tutto il territorio nazionale.

