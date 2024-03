Palermo – Venezia, arbitra Doveri: ha diretto la sconfitta dei rosa con la Samp

Un arbitro di sicura esperienza per la sfida al Barbera tra Palermo e Venezia. Sarà Daniele Doveri a dirigere la gara dopo aver arbitrato i rosa contro la Sampdoria a novembre, persa dal gruppo di Corini.

Col Palermo sono tanti i precedenti anche in Serie A (15): l’ultimo è quello del 14 maggio 2017, un 1-0 contro il Genoa, che non ha permesso comunque al Palermo di salvarsi. Quella, infatti, è stata la terzultima gara dei rosa in A. Il bilancio, su 15 gare, è di 4 vittorie per i rosa (di cui 2 in Coppa), poi 8 pareggi e 3 sconfitte.

Sabato, insieme a lui, ci saranno gli assistenti Vivenzi e Rossi; al Var Nasca, Avar Pezzuto; mentre il Quarto Uomo sarà Zanotti.

La designazione

PALERMO – VENEZIA Venerdì 15/03 h. 20.30

DOVERI

VIVENZI – ROSSI M.

IV: ZANOTTI

VAR: NASCA

AVAR: PEZZUTO