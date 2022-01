MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“La priorità assoluta è capire che il progetto sportivo, dunque la salvezza del titolo sul campo, è vitale per dare un domani al calcio cittadino”. Sono le parole del direttore dell’area sportiva del Catania, Maurizio Pellegrino, nell’intervista rilasciata al quotidiano La Sicilia.

“Abbiamo grande fiducia che si possa andare avanti – prosegue -. Fino ad oggi la squadra ha dimostrato di tenere alla maglia”. Poi spazio al mercato e alle possibili squadre interessate ai talenti rossazzurri. “Non si permetterà a nessuno di speculare, di approfittare della situazione per prendere i nostri tesserati sfruttando questa debolezza oggettiva. Nessuno smembramento della squadra”.

Riguardo la passata gestione di Sigi Pellegrino si tiene abbottonato rispondendo in maniera pacata ed enigmatica. “Ci sarà tempo di parlare di ciò che è successo”. Intanto nel Catania sono previste quattro uscite. “E ci saranno altrettante entrate: un centrocampista, un attaccante e due difensori sono gli obiettivi. Non intendiamo indebolire la squadra, dobbiamo correre per salvare il titolo”.

Infine sulla sua permanenza nel club etneo: “Ho la responsabilità e il senso del dovere di portare a termine la stagione a prescindere da quello che sarà il mio futuro. Ho parlato con chi di dovere e già sanno quale sarà il mio domani. Ci sarà tempo per spiegarlo”.

“Mi auguro di cuore che ci sia qualcuno che possa acquisire un progetto sportivo e che lo possa rilanciare. Abbiamo vissuto momenti difficili senza mai perdere la voglia di fare“, ha concluso.

