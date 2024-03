Penalizzazione ufficiale, tolti 3 punti in graduatoria | Il verdetto scuote i tifosi

Tutti i tifosi del calcio sono appassionati di ciò che avviene sui campi da gioco, ma in alcuni casi da fuori possono arrivare vere batoste. I regolamenti, infatti, impongono sanzioni anche sportive per i comportamenti sleali delle società: è ora ufficiale la penalizzazione di 3 punti.

Il calcio, conosciuto come il re degli sport, continua a regnare nel cuore degli appassionati in tutto il mondo. Ogni partita è un’epopea, ogni goal una poesia in movimento, e ogni tifoso vive con fervore i momenti di gloria e le sconfitte del proprio team.

Il rispetto delle norme imposte dalle federazioni calcistiche è fondamentale per garantire l’integrità dello sport e la sicurezza dei giocatori. Tuttavia, non mancano gli episodi controversi che scuotono il mondo del calcio, come l’ultimo caso di sanzioni che ha fatto discutere gli esperti e acceso i dibattiti tra i fan.

Ogni società calcistica, infatti, ha alcune responsabilità e alcuni obblighi da rispettare per mantenere sana la competizione. In altri casi, invece, è il comportamento di alcuni parti importanti dei club che costituiscono materia illecita.

I tifosi seguono i propri club cercando di supportarli in ogni momento, ma purtroppo assistiamo anche a scene di violenza che non vorremmo mai vedere. Rientra in quest’ambito l’ultimo eclatante caso che si è consumato proprio in Italia.

Scene di violenza sul campo

Il calcio in Italia è seguito in maniera molto forte anche nelle leghe inferiori. Così, l’ultima giornata di Serie D ha visto l’esplosione di alcune scene che sono assolutamente da condannare. Il tutto ha preso luogo durante la partita tra Licata e Siracusa, conclusa 5 a 0 per gli ospiti.

I tifosi del Siracusa, però, al 40esimo del primo tempo si sono lasciati andare ad alcuni comportamenti deplorevoli. Dapprima hanno lanciato alcuni fumogeni in campo, rincarando poi la dose con il lancio di bottigliette semipiene nei confronti dei giocatori avversari.

La decisione del Giudice Sportivo

Ad avere la peggio è stato il classe 2005 Matteo Lanza, colpito in testa e finito in ospedale con una prognosi di “trauma cranico“. Per questo motivo, il Giudice Sportivo ha deciso di applicare alla lettera i regolamenti.

Con effetto immediato, infatti, ha deciso di comminare una multa di 4000 euro alla società Siracusa Calcio, squalificando il campo per due giornate. Come se non bastasse, la squadra è stata anche privata della vittoria ottenuta sul campo del Licata attraverso una penalizzazione di 3 punti in classifica.