La Palermo Football Conference cambia location: si terrà alla Braciera

Cambio di location per la Palermo Football Conference. Il 18 marzo l’appuntamento non è più a Palazzo Leone ma a “La Braciera in Villa” di via dei Quartieri. L’organizzazione fa sapere che il cambio si è reso necessario a causa dell’eccessiva affluenza.

La nuova edizione, che si svolgerà dalle ore 14 alle 20, coinvolge tanti ospiti del mondo del calcio. A cominciare dall’ex portiere del Palermo, Stefano Sorrentino, fino ad arrivare ai dirigenti Ariedo Braida (ex Milan e Barcellona) e Pierpaolo Marino (ex Udinese e Napoli), al tecnico Joseph Clotet e ai procuratori di Matteo Brunori e Mamadou Coulibaly.

