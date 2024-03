Novellino ricorda Zamparini: “Grande uomo d’onore, non ci faceva mancare nulla”

La sfida tra Palermo e Venezia non può essere una partita normale per Walter Novellino. L’allenatore, grande doppio ex, è stato intervistato per “Il Gazzettino” e ha ricordato Maurizio Zamparini, storico patron dei due club.

“Con Zamparini la valigia era sempre pronta – afferma – . Però era un grande uomo d’onore, rispettava sempre le promesse. Una brava persona che non ci faceva mancare nulla”, afferma Novellino.

Il tecnico parla anche del Venezia: “Può centrare la promozione, ma non voglio sbilanciarmi troppo per scaramanzia. Non sembrano 11 in campo, ma 15. Vanoli è un allenatore veramente bravo e bisogna fargli i complimenti per quello che ha realizzato”.

