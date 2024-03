Donati: “Palermo? Campionato a fasi alterne, può ancora giocarsi la Serie A”

Massimo Donati, allenatore del Legnago Salus, è stato intervistato durante la trasmissione TMW Radio Piazza Affari e ha parlato del cammino del Palermo in Serie B.

“Il Palermo ha vissuto un campionato a fasi alterne, e questo non aiuta a stare in vetta, serve continuità per stare in alto – afferma – . Ma loro sono lì, ai playoff potranno giocarsi la promozione in Serie A“.

Donati parla anche del Bari, la grande delusione del campionato: “Tre allenatori? Entrare in corsa non è mai semplice, quando si inizia dal punto di partenza è già spesso faticoso perché serve tempo per conoscere tutto e collaudare meccanismi che portano poi a risultati, ci sono mille variabili da conoscere, e cambiare allenatore non può essere sempre la soluzione“.

