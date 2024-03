Rimpiazzerà Dybala: Roma, colpo di scena | Spunta il nome che nessuno si aspettava

Il futuro sembra già scritto per il calciatore giallorosso: il sostituto prenderà con ogni probabilità il suo posto. Riuscire a convincere sempre sul campo non è cosa semplice, e in alcuni casi conviene fare ragionamenti su altri giocatori: ecco qual è la situazione in casa giallorossa.

Il campionato di Serie A in corso ci ha saputo raccontare molte cose interessanti riguardo alle 20 compagini che lottano per una posizione idonea in classifica. Guardando in cima alla classe, infatti, si ritrova un distacco netto della prima classificata.

L’Inter ha saputo tenere fede alle aspettative, dimostrandosi la squadra più forte sul campo, dominando la quasi totalità degli incontri. Per altre squadre, invece, il giudizio è ancora da definire, ma la strada intrapresa non sembra delle migliori.

Il caso della Roma è eclatante. Di solito, quando a stagione in corso si verifica un avvicendamento in panchina lo si fa per dare una scossa all’ambiente. In altri casi sono proprio i risultati che mancano.

A farne le spese, come detto, è quasi sempre l’allenatore. È lui, infatti, che ha la pesante responsabilità dei risultati ottenuti sul campo. Quest’anno la Roma non è sembrata mai all’altezza degli obiettivi, almeno fino ad ora. L’arrivo di De Rossi, infatti, sembra aver portato nuova verve alla squadra.

Il rendimento dei calciatori giallorossi

La Roma di Mourinho quest’anno ha arrancato. A dimostrarlo sono i numeri: tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, il portoghese è riuscito a ottenere 13 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. Al centro anche il cattivo rendimento di alcuni giocatori importanti per i giallorossi.

Con De Rossi la situazione è cambiata di netto: in 11 partite, infatti, l’ex capitano ha ottenuto 7 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. La vittoria per 4 a 0 contro il Brighton sembra aver ipotecato il passaggio del turno in Europa League, ma c’è ancora la gara di ritorno da giocare.

Per Dybala c’è il sostituto

A gennaio è stato fatto un investimento piuttosto importante per le casse della squadra capitolina. La Roma ha infatti messo le mani sul talento italiano Tommaso Baldanzi prelevandolo dall’Empoli a titolo definitivo. E proprio Baldanzi avrà il compito di sostituire Dybala.

Con ogni probabilità, infatti, l’argentino sarà destinato a riposare durante la gara di ritorno contro il Brighton. Di certo Baldanzi è un sostituto di lusso, anche se manca di esperienza in campo internazionale: vedremo come risponderà alla chiamata di mister De Rossi.