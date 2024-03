Stati Uniti, Kristoffer Lund convocato da Berhalter: ci sono anche McKennie, Weah e Pulisic

Kristoffer Lund scenderà in campo con la Nazionale insieme a due calciatori della Juventus e due del Milan: nello specifico Weston McKennie, Timothy Weah, Yunus Musah e Christian Pulisic.

E’ il risultato delle convocazioni del c.t. degli Stati Uniti Gregg Berhalter, che ha diramato la lista dei convocati in vista della Final Four di CONCACAF di Nations League. Il difensore del Palermo è stato richiamato dal tecnico per l’avvenimento ed è tra i selezionati per affrontare la Giamaica e una tra Panama e Messico.

I convocati degli USA

PORTIERI

Drake Callender (Inter Miami), Ethan Horvath (Cardiff City), Matt Turner (Nottingham Forest)

DIFENSORI

Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Kristoffer Lund (Palermo), Mark McKenzie (Genk), Tim Ream (Fulham), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)

CENTROCAMPISTI

Tyler Adams (Bournemouth), Johnny Cardoso (Real Betis), Luca de la Torre (Celta Vigo), Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (AC Milan), Gio Reyna (Nottingham Forest)

ATTACCANTI

Folarin Balogun (Monaco), Malik Tillman (PSV Eindhoven), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Josh Sargent (Norwich City), Timothy Weah (Juventus).