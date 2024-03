GdS – “Palermo, un solo gol e anche ininfluente: la ripresa non è più un fattore”

“La parola equilibrio nella stagione del Palermo sembra proprio non trovare spazio“. Lo riporta Salvatore Orifici nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia in cui analizza i secondi tempi dei rosanero.

Prima erano un punto forte della squadra, ma da Cremona c’è stata un’inversione di tendenza. Ciò potrebbe derivare dalla condizione fisica, con i rosa spesso sulle gambe nella ripresa.

In ogni caso nelle ultime quattro uscite, il Palermo del secondo tempo è riuscito a segnare una sola rete, quella contro la Ternana che, però, è stata ininfluente ai fini del risultato.

“Quindi, per sperare di battere il Venezia bisogna tornare a dettare legge nella ripresa come accaduto in passato quando le cose andavano bene”, si legge