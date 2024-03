CorSport – “Ranocchia out: Corini ridisegna il centrocampo del Palermo”

Niente da fare, Filippo Ranocchia non ce la fa e salterà la gara contro il Venezia. Alla base della motivazione il guaio fisico accusato a Lecco che non gli permette di essere al 100%.

Si spera di recuperare il calciatore durante la prossima sosta, scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, visto che dal suo arrivo nell’ultima sessione di mercato ha dato un contributo non indifferente. Ora mancherà in uno degli appuntamenti più importanti della stagione.

“Un brutto colpo per un Palermo intenzionato a ritrovare equilibri e colpi vincenti per il confronto diretto coi lagunari”, si legge. Corini è, però, già ala lavoro per trovare soluzioni alternative. Si candidano per un posto sia Coulibaly che Henderson, con lo scozzese al momento favorito per il ruolo.