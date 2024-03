Repubblica – Jajalo il palermitano torna a casa: “Emozione per la sfida”

“Nella scheda tecnica anche il record di presenze e la voglia di lottare su ogni pallone per il club che lo ha fatto splendere in A e raggiungere il sogno di una carriera. Un romanzo rosa in cui non c’è spazio per il nero quello tra il Palermo, la città e Mato Jajalo”.

Lo scrive l’edizione odierna di Repubblica che parla del centrocampista e del ritorno in Sicilia ma da avversario. Quattro anni intensi, quelli passati in rosa, dal 2015 al 2019, con il calciatore che si è innamorato della città ed è entrato nel cuore dei tifosi.

“Lo straniero primatista di apparizioni di tutta la storia rosa (147) scenderà nuovamente in campo al “Renzo Barbera” dopo quattro anni, dieci mesi e tre giorni di assenza, dalla gara finita 2-2 col Cittadella”. Anche se i continui infortuni hanno lasciato strascichi.

Solo 183 minuti giocati in sette uscite totali di stagione per Jajalo che a causa della rottura del crociato è stato costretto ad assistere spesso ai match dalle retrovie. Jajalo, infatti, aveva saltato la gara d’andata col Palermo proprio per un guaio fisico.